Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Ronaldo e Joao Felix portano l'Al Nassr in finale di Supercoppa dell'Arabia Saudita

L'ex Juve e l'ex Milan decisivi nella sfida contro l'Al Ittihad di Blanc e Benzema. Sane protagonista nel bene e nel male
2 min

L'Al Nassr di Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo stacca il pass per la finale della Supercoppa dell'Arabia Saudita, battendo 2-1 l'Al Ittihad di Laurent Blanc e Karim Benzema. Sadio Mane, su assist dell'ex Inter Brozovic, sblocca il risultato al 10'. Sei minuti più tardi arriva l'1-1 di Bergwijn.

Mane espulso, decide Joao Felix su assist di CR7

Al 25' ancora Mane protagonista, ma stavolta in negativo: si fa espellere e lascia i suoi in inferiorità numerica.Nonostante tutto, al 16' della ripresa, Joao Felix, su assist di CR7, sigla la rete del 2-1 che porta l'Al Nassr in finale. CR7 avrà così la possibilità di alzare un nuovo trofeo.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Saudi Pro League

Da non perdere

Cristiano Ronaldo si sposaRonaldo promuove Joao Felix