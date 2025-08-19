Ronaldo e Joao Felix portano l'Al Nassr in finale di Supercoppa dell'Arabia Saudita

L'Al Nassr di Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo stacca il pass per la finale della Supercoppa dell'Arabia Saudita, battendo 2-1 l'Al Ittihad di Laurent Blanc e Karim Benzema. Sadio Mane, su assist dell'ex Inter Brozovic, sblocca il risultato al 10'. Sei minuti più tardi arriva l'1-1 di Bergwijn.
Mane espulso, decide Joao Felix su assist di CR7
Al 25' ancora Mane protagonista, ma stavolta in negativo: si fa espellere e lascia i suoi in inferiorità numerica.Nonostante tutto, al 16' della ripresa, Joao Felix, su assist di CR7, sigla la rete del 2-1 che porta l'Al Nassr in finale. CR7 avrà così la possibilità di alzare un nuovo trofeo.