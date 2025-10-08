Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Sergio Conceicao riparte dall'Arabia Saudita, è ufficiale: l'annuncio dell'Al Ittihad

L'ex allenatore del Milan riparte dalla Saudi Pro League: i dettagli del contratto e i componento dello staff che lavoreranno con il tecnico portoghese
3 min

Sergio Conceicao riparte dalla Saudi Pro League: è ufficiale. L'ex tecnico del Milan è il nuovo allenatore dell'Al Ittihad: contratto fino al 30 giugno 2028. Conceicao subentra all'esonerato Laurent Blanc. Ai suoi ordini ci saranno, tra gli altri, Benzema, Kanté e Fabinho.

Conceicao: "La vittoria non è una scelta, è un'identita"

Sui social del club arabo è stato il giorno di Conceicao: grafiche, fotomontaggi e un video di presentazione ispirato agli scacchi. Mentre le pedine vengono mosse, fuori campo si sente la voce dell'ex giocatore di Lazio, Parma e Inter commentare: "La vittoria non è una scelta, è un'identità che ci identifica. Il rivale può cambiare e il suo alleato cadere, ma il campione rimane. Il campione possiede il gioco. Sono Sergio Conceiçao e sono venuto per costruire la gloria dell'Al Ittihad".

Lo staff di Conceicao all'Al Ittihad

Svelati anche i componenti dello staff tecnico capitanato da Conceicao: sarà assistito da Fabio Moura e Joao Costa; dai preparatori dei portieri Diamantino Figueiredo e Vedran; dall'assistente e match analyst Siramana Dembele e dal preparatore atletico Bruno.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Saudi Pro League

Da non perdere

Inzaghi, l'Arabia e la finale di ChampionsCristiano Ronaldo, il retroscena