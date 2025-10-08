Sergio Conceicao riparte dall'Arabia Saudita, è ufficiale: l'annuncio dell'Al Ittihad

Sergio Conceicao riparte dalla Saudi Pro League : è ufficiale. L'ex tecnico del Milan è il nuovo allenatore dell' Al Ittihad : contratto fino al 30 giugno 2028. Conceicao subentra all'esonerato Laurent Blanc . Ai suoi ordini ci saranno, tra gli altri, Benzema , Kanté e Fabinho .

Conceicao: "La vittoria non è una scelta, è un'identita"

Sui social del club arabo è stato il giorno di Conceicao: grafiche, fotomontaggi e un video di presentazione ispirato agli scacchi. Mentre le pedine vengono mosse, fuori campo si sente la voce dell'ex giocatore di Lazio, Parma e Inter commentare: "La vittoria non è una scelta, è un'identità che ci identifica. Il rivale può cambiare e il suo alleato cadere, ma il campione rimane. Il campione possiede il gioco. Sono Sergio Conceiçao e sono venuto per costruire la gloria dell'Al Ittihad".

Lo staff di Conceicao all'Al Ittihad

Svelati anche i componenti dello staff tecnico capitanato da Conceicao: sarà assistito da Fabio Moura e Joao Costa; dai preparatori dei portieri Diamantino Figueiredo e Vedran; dall'assistente e match analyst Siramana Dembele e dal preparatore atletico Bruno.