Georgina e l'anello di fidanzamento da più di 4 milioni: "È il minimo che Ronaldo potesse fare..."

Georgina Rodriguez ha parlato senza filtri della sua relazione con Cristiano Ronaldo . La coppia ha ufficializzato il fidanzamento ad agosto, quando Ronaldo ha chiesto a Georgina di sposarlo, dopo dieci anni insieme .

Georgina sull'anello di Ronaldo: "La verità è che..."

Si dice che l’anello che ha ricevuto l’influencer argentina valga circa 3,7 milioni di sterline.. Georgina ha raccontato a Elle Spagna: "È meraviglioso. È il minimo che potesse offrirmi dopo dieci anni di attesa. La verità è che quando mi ha chiesto di sposarlo, era l'ultima cosa che mi passava per la testa. Ci ho messo molto tempo a elaborare l'enorme anello che mi ha dato. Ero così scioccata che l'ho lasciato nella mia stanza e non l'ho aperto alla luce del sole fino al giorno dopo".

"Ho sentito un legame..."

La coppia ha due figlie, Alana, di otto anni, e Bella, di quattro. Georgina ha inoltre contribuito a crescere gli altri figli di Ronaldo: Cristiano Jr., 15 anni, e i gemelli Mateo ed Eva, di 8 anni. Riguardo al suo rapporto con il calciatore, Georgina ha aggiunto: "Ho sentito un legame che andava ben oltre l'aspetto fisico".