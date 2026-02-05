Benzema, esordio da sogno con Inzaghi: trascina l'Al-Hilal con una tripletta

Come dire: il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Karim Benzema, 38 anni, continua a fare la differenza in campo. E guai a darlo per bollito, che in Arabia Saudita fosse andato per godersi la pensione. Dall’Al Ittihad all’Al Hilal: trasferimento completato in questa ultima sessione di mercato. E Simone Inzaghi lo ha subito mandato in campo. Esordio da sogno nel 6-0 in casa dell’Al-Okhdood. Il francese ha firmato il match con una tripletta.