Nella sfida contro l’ex compagno di squadra, Conceição si è imposto per 4-1 , concludendo nel migliore dei modi la fase a gironi della AFC Champions League. Si è conclusa questa settimana la fase a girone della AFC Champions League Elite, la competizione più importante del continente asiatico, e tutti i verdetti sono stati decisi. Ieri sera l’Al Ittihad di Sergio Conceição ha trionfato per 4-1 nella sfida contro l’Al Sadd di Roberto Mancini . I due sono stati compagni di squadra per due stagioni alla Lazio e successivamente il Mancio ha allenato Sergio durante il periodo laziale. Nella sfida di ieri entrambi hanno ottenuto la qualificazione agli ottavi della competizione: la squadra araba come 4° del suo girone, mentre la squadra qatariota ha ottenuto l’accesso come 8°. La vittoria di ieri sera per 4-1 è avvenuta grazie alle reti di Arouar, En Nesyri, Keller e ad un autogol del difensore dell’Al Sadd. Conceição in Champions League ha ottenuto 5 vittorie su 6 partite giocate, dimostrando la sua bravura nelle Coppe. A supporto di questa tesi c’è anche il fatto che ha vinto anche i quarti di finale della King’s Cup contro l’ Al Nassr di Cristiano Ronaldo .

Il percorso in Champions è stato molto positivo: la squadra di Gedda ha concluso il girone con il miglior attacco della competizione (22 gol), di questi solo uno non è arrivato sotto la gestione Conceição. I gol subiti sotto la gestione del portoghese sono stati solo 6 (4 dei quali contro l’Al-Duhail) e 3 i clean sheet. L’Al Ittihad ha chiuso la fase a gironi di Champions come la seconda miglior squadra per passaggi riusciti a partita con una media di 475 passaggi per 90’. Inoltre, tra le 24 squadre partecipanti all’AFC Champions League, è in terza posizione per possesso palla nei 90’ con una media di 58,3%. Passando ai singoli giocatori della squadra araba, Aouar ha chiuso la fase a gironi da capocannoniere dell’AFC Champions League mettendo a segno 6 reti. L’ex Roma, con Conceicao in panchina, ha giocato 5 partite su 6 di Champions League, tutte da titolare. Ha saltato per infortunio solo il match contro il Nasaf Qarshi (vinto 1-0). Nelle ultime due partite ha segnato 4 gol e fornito 1 assist. Anche considerando gli assist è un altro giocatore dell’Al Ittihad ad occupare il primo posto: Diaby ha chiuso la fase a gironi dell’AFC Champions League come miglior assistman a quota 5, tutti realizzati con Sergio in panchina. Primato raggiunto nonostante non abbia giocato la sfida di ieri contro l’Al Sadd per infortunio. Diaby è inoltre il giocatore dell’intera AFC Champions ad aver creato il maggior numero di grandi occasioni: 10.

Una menzione speciale la merita anche En Nesyri: l’attaccante marocchino ha segnato 3 gol nelle prime 4 partite con l’Al Ittihad. Arrivato con l’arduo compito di sostituire Benzema, sta rispondendo presente. Sergio lo ha schierato titolare subito e in Champions sono arrivati 2 gol in 2 partite. Il calciatore, che durante il mercato invernale ha rifiutato la Juventus, si sta rivelando perfetto per il gioco del portoghese perché garantisce un pressing costante sui difensori avversari, richiesta fondamentale per Conceição.

Conceicao, ora la sfida contro l'Al Hilal di Inzaghi

Archiviata la qualificazione agli ottavi (dove l’Al Ittihad troverà l’Al Wahda), si torna a pensare al campionato perché sabato è in programma la sfida contro l’Al HIlal di Simone Inzaghi, altro compagno di Sergio alla Lazio. I due allenatori si sono incontrati 6 volte e il portoghese ha trionfato 2 volte, pareggiato 3 e perso una sola volta. Se la volta in cui Conceição è uscito sconfitto è valsa l’eliminazione dalla Champions League, le due vittorie hanno assicurato rispettivamente la conquista della Supercoppa Italiana dell’anno passato e la qualificazione alla finale di Coppa Italia. Nella sfida di sabato l’ex allenatore del Milan potrebbe fare un altro sgambetto al collega che si sta giocando il titolo contro l’Al Nassr.