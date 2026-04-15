Conceiçao stacca il pass per quarti di finale di Champions League asiatica con l’Al Ittihad

Sergio Conceiçao ha ottenuto la qualificazione ai quarti di finale della AFC Champions League con l’Al-Ittihad, una fase che il club ha raggiunto solo per la terza volta negli ultimi 12 anni. Nonostante la mancanza di investimenti del club e la perdita di giocatori fondamentali della rosa, come N'Golo, Kanté e Benzema, il tecnico portoghese resta in corsa per la principale competizione per club asiatici. Dall’arrivo dell’ex allenatore del Porto, l’Al Ittihad ha giocato 7 partite vincendone 6, mantenendo la porta inviolata 4 volte. Inoltre è la squadra ad aver segnato di più nel torneo con 23 reti ed è la seconda squadra ad aver creato più occasioni di tutte (34). L' Al Ittihad conquista l'accesso ai quarti di finale, ai tempi supplementari, con un rigore segnato dall'ex Liverpool, Fabinho, al 120+10.

Le parole di Conceiçao: "Grande determinazione, sono contento"

Di seguito le parole dell'allenatore dopo la vittoria arrivata solo alla fine dei tempi supplementari: "Ho chiesto ai giocatori di mettere in campo la passione e l’ambizione dei tifosi. Penso che sia stata una partita solida dal punto di vista difensivo. In fase offensiva avremmo potuto fare di più in alcuni momenti, ma sono molto contento dei giocatori, della determinazione che hanno mostrato e del fatto che abbiano rispettato ciò che avevo chiesto. Ho chiesto di mettere in campo la passione e l’ambizione dei tifosi, e lo hanno fatto. La pressione fa parte del gioco. Chi non lo capisce non può fare questo mestiere, veniamo sempre giudicati dai risultati. Abbiamo mostrato grande carattere in campo, con i primi 30 minuti fantastici, con la squadra molto compatta e brava a sfruttare le fragilità dell’avversario, e non ho visto giocatori nervosi, anzi. Molto solidi, grande personalità da parte di tutti, soprattutto della difesa e del centrocampo, che ci ha dato la robustezza che non avevamo avuto in altre partite. Ed è stato molto importante per la squadra".