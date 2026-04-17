Stagione finita per Retegui: frattura della tibia e operazione, le sue condizioni

Il periodo buio per Mateo Retegui sembra non finire. Dopo la sconfitta nella finale dei playoff di qualificazione contro la Bosnia e la terza mancata partecipazione consecutiva al Mondiale con l'Italia, l'attaccante dell' Al-Qadsiah ha subito una frattura della tibia. L'ex Atalanta era uscito dal campo particolarmente dolorante dopo la partita contro l'Al-Shabab, dove aveva segna il gol del definitivo 2-2 e messo a referto l'assist per il primo gol della partita. Gli esami strumentali nei giorni segenti hanno evidenziato una frattura della tibia , per la quale sarà necessaria un'operazione chirurgica.

Retegui, frattura alla tibia e stagione finita

L'attaccante della Nazionale italiana sarà operato a Madrid nei prossimi giorni, ma la sua stagione è finita anzitempo. L'infortunio è apparso grave fin da subito, tant'è che non riusciva ad appoggiare la gamba per terra mentre stava uscendo dal campo. Gli esami hanno confermato le brutte sensazioni. Infortunio che di certo non fa bene all'Al-Qadsiah, che con questo pareggio consolida il quarto posto e tiene aperte le speranze per la qualificazione alla Champions League asiatica, perdendo però il suo miglior marcatore nel momento clou della stagione. Retegui è al quinto posto nella classifica marcatori del campionato con 16 gol, insieme a Joao Felix e Benzema.