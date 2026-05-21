Cristiano Ronaldo è campione d'Arabia e non trattiene le lacrime: lo scudetto con l'Al Nassr emoziona anche Georgina
Cristiano Ronaldo rompe un tabù e vince anche in Arabia. Il 41enne asso portoghese ha segnato due gol nella vittoria per 4-1 dell'Al-Nassr contro il Damac conquistando così il suo primo titolo della Saudi Pro League da quando si è trasferito nel campionato arabo nel gennaio del 2023. È l'undicesimo campionato vinto dal club di Riyad, ma il primo da quando Ronaldo è arrivato. Dopo 34 giornate l'Al-Nassr ha chiuso con due punti di vantaggio (86 a 84) sui rivali dell'Al Hilal di Simone Inzaghi, conquistando il titolo oggi, all'ultimo turno di campionato. "La conclusione è arrivata, il campionato più grande, la lega più difficile, siamo ufficialmente campioni - scrive CR7 sui social - complimenti ai tifosi dell'Al Hilal". La formazione di Inzaghi, nell'ultima giornata, si è imposta 1-0 in trasferta sull'Al Fayha.
SAUDI PRO LEAGUE, LA CLASSIFICA FINALE
Verso il sesto Mondiale con il Portogallo
Ronaldo non è riuscito a trattenere le lacrime in campo mentre la sua compagna Georgina si è emozionata sugli spalti. CR7 ha già segnato oltre 100 gol nell'Al-Nassr nelle sue tre stagioni in Arabia Saudita. Il cinque volte vincitore del Pallone d'oro ha adesso conquistato titoli nazionali in Portogallo, Inghilterra, Spagna, Italia e Arabia Saudita e giocherà con il Portogallo i Mondiali del 2026, la sua sesta partecipazione al torneo iridato. L'unico altro trofeo vinto da Ronaldo con l'Al Nassr prima di stasera era stata la Coppa dei Campioni Araba nel 2023, ma non si tratta di un titolo riconosciuto dalla Fifa. Senza considerare quel successo, l'ultima vittoria di CR7 a livello di club era stata la Coppa Italia con la Juventus del 2021.