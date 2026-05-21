Cristiano Ronaldo è campione d'Arabia e non trattiene le lacrime: lo scudetto con l'Al Nassr emoziona anche Georgina

Cristiano Ronaldo rompe un tabù e vince anche in Arabia. Il 41enne asso portoghese ha segnato due gol nella vittoria per 4-1 dell'Al-Nassr contro il Damac conquistando così il suo primo titolo della Saudi Pro League da quando si è trasferito nel campionato arabo nel gennaio del 2023. È l'undicesimo campionato vinto dal club di Riyad, ma il primo da quando Ronaldo è arrivato. Dopo 34 giornate l'Al-Nassr ha chiuso con due punti di vantaggio (86 a 84) sui rivali dell'Al Hilal di Simone Inzaghi, conquistando il titolo oggi, all'ultimo turno di campionato. "La conclusione è arrivata, il campionato più grande, la lega più difficile, siamo ufficialmente campioni - scrive CR7 sui social - complimenti ai tifosi dell'Al Hilal". La formazione di Inzaghi, nell'ultima giornata, si è imposta 1-0 in trasferta sull'Al Fayha.