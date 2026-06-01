Al-Ittihad, Sergio Conceiçao ha risolto il contratto: è ufficiale

Ora è ufficiale : Sergio Conceiçao ha risolto il suo contratto con l'Al-Ittihad . L'allenatore portoghese, vecchia conoscenza della nostra Serie A, ha formalizzato la separazione con il club saudita, dopo aver collezionato 41 apparizioni in panchina , con una media di 1,71 punti a partita. Con l'ex Lazio al timone, 21 vittorie, 7 pareggi e 13 sconfitte , con 79 gol fatti e 58 reti subite.

Sergio Conceiçao, addio all'Al-Ittihad: la nota ufficiale del club

Questo l'annuncio ufficiale del club saudita a margine dell'addio di Sergio Conceiçao: "L'Al-Ittihad Club - si legge nella nota della società - ha risolto il rapporto contrattuale con l'allenatore della prima squadra Sérgio Conceição, con effetto immediato. La decisione fa seguito a una valutazione approfondita delle recenti prestazioni della squadra e riflette gli obiettivi e le ambizioni del Club per la fase successiva. L'Al-Ittihad esprime il proprio sincero apprezzamento a Conceição e al suo staff tecnico per la dedizione e l'impegno dimostrati durante la loro permanenza al Club e augura loro un continuo successo nelle loro future carriere".