Il coro shock in Arabia su Diogo Jota: Ruben Neves furioso reagisce così con i tifosi

Polemiche in Saudi League, coro shock su Diogo Jota per provocare Ruben Neves

Una becera provocazione che ha fatto inevitabilmente infuriare il centrocampista dell'Al-Hilal, che ha provato a contenersi applaudendo ironicamente il pubblico di casa. Ruben Neves si è rivolto verso il settore occupato dai sostenitori dell'Al-Taawoun, mostrando chiaramente il proprio disappunto. In un video diventato rapidamente virale, il portoghese ha indicato il cielo e ha reagito al comportamento dei tifosi con un eloquente riferimento a Dio e a Diogo: "Dall'alto, vi vedono". Una scena che ha suscitato numerose critiche, perché ha trasformato il ricordo di Jota in uno strumento di provocazione personale. Sul campo, intanto, l'Al-Hilal di Simone Inzaghi ha risposto nel modo più netto: un travolgente 6-0, figlio (anche) della tripletta di Gabriel Martinelli e dalla doppietta di Ollie Watkins.