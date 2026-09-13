Il coro shock in Arabia su Diogo Jota: Ruben Neves furioso reagisce così con i tifosi
Scoppia la polemica in Saudi Pro League per quanto accaduto durante Al-Taawoun-Al Hilal. Nel corso della sfida, alcuni tifosi della squadra di casa hanno intonato cori provocatori contro Ruben Neves, infangando la memoria di Diogo Jota, l'attaccante portoghese del Liverpool scomparso tragicamente in un incidente stradale nel luglio 2025. Un gesto rivolto all'ex centrocampista dei Wolves, grande amico del calciatore e suo ex compagno ai tempi di Porto, Wolverhampton e Nazionale portoghese.
Polemiche in Saudi League, coro shock su Diogo Jota per provocare Ruben Neves
Una becera provocazione che ha fatto inevitabilmente infuriare il centrocampista dell'Al-Hilal, che ha provato a contenersi applaudendo ironicamente il pubblico di casa. Ruben Neves si è rivolto verso il settore occupato dai sostenitori dell'Al-Taawoun, mostrando chiaramente il proprio disappunto. In un video diventato rapidamente virale, il portoghese ha indicato il cielo e ha reagito al comportamento dei tifosi con un eloquente riferimento a Dio e a Diogo: "Dall'alto, vi vedono". Una scena che ha suscitato numerose critiche, perché ha trasformato il ricordo di Jota in uno strumento di provocazione personale. Sul campo, intanto, l'Al-Hilal di Simone Inzaghi ha risposto nel modo più netto: un travolgente 6-0, figlio (anche) della tripletta di Gabriel Martinelli e dalla doppietta di Ollie Watkins.
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