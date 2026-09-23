Reijnders in Arabia ammette: "Qui per soldi, dopo non voglio più lavorare"

"Dopo la mia carriera non voglio più lavorare. Non avrei dovuto farlo nemmeno dopo il City , ma ora posso aiutare anche le prossime generazioni della mia famiglia. Non voglio mentire su questo". Così Tijjani Reijnders . L'ex centrocampista del Milan , reduce dal trasferimento in Arabia Saudita per giocare con la maglia dell' Al Qadsiah , club della Saudi Pro League , non ha usato giri di parole per palare dei motivi che lo hanno spinto a lasciare l' Europa .

Quanto guadagna Reijnders in Arabia Saduita?

L'Al Qadsiah ha offerto a Reijnders uno stipendio di circa 20 milioni l'anno per convincerlo a trasferirsi in Medio Oriente. E, nel corso di un'intervista all'emittente olandese SBS6, il centrocampista di Zwolle non usato giri di parole. Ha ammesso con assoluta onestà che proprio i soldi siano stati uno degli elementi, se non quello principale, ad averlo spinto ad accettare: "Certo che il denaro ha avuto un ruolo". Finora Reijnders ha segnato tre gol in sei partite Saudi Pro League e AFC Champions League.