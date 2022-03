Incredibile in Brasile: mascotte squalificata per "corsa intimidatoria"

BELO HORIZONTE (BRASILE) - Scene di ordinaria follia in Brasile. La mascotte dell'Atletico Mineiro, Galo Doido, è stata squalificata per un turno dalla Federcalcio dello Stato del Minas Gerais per la "corsa intimidatoria" dopo il gol del momentaneo vantaggio del Cruzeiro. I padroni di casa, poi, sono riusciti a ribaltare il risultato di una sfida iniziata con gli scontri tra i tifosi all'esterno dello stadio e la morte di un 25enne, colpito all'addome da un proiettile. Tornando al provvedimento nei confronti della mascotte, che salterà dunque l'impegno contro il Caldense, secondo una nota, è stato adottato per la "necessità di applicare misure pedagogiche, al fine di arginare gesti analoghi".