Perù agli spareggi, Colombia e Cile fuori dal Mondiale

ROMA - Ci va il Perù agli spareggi, restano fuori dal Mondiale la Colombia e il Cile. Questo l'ultimo verdetto emesso nella notte dal girone di qualificazione sudamericana, con la Blanquirroja guidata dal ct argentino Ricardo Gareca che ha battuto 2-0 il Paraguay grazie alle reti di Lapadula e Yotun. Adesso il Perù agli spareggi intercontinentali dove dovrà vedersela con una fra Australia ed Emirati Arabi Uniti, che si affronteranno nel play-off della zona asiatica.

Delusione per la Colombia di Ospina (e senza Cuadrado), alla quale non è bastato il successo in Venezuela firmato da James Rodriguez su rigore.

E lo stesso discorso vale per il Cile (Vidal, Pulgar, Medel e Sanchez in campo titolari), crollato a Santiago nei minuti finali contro l'Uruguay: 2-0 per la Celeste, già qualificata per il Qatar al pari di Brasile, Argentina ed Ecuador. Decisive le reti di Luis Suarez (con una spettacolare rovesciata) e Valverde: per il Pistolero è il 29esimo centro in 62 partite di qualificazioni mondiali: staccato Lionel Messi come miglior bomber di sempre.

Brasile show in Bolivia La Pulce resta invece a secco nell'1-1 di Guayaquil, dove l'Argentina - passata in vantaggio con Julian Alvarez - viene beffata al 93': Enner Valencia si vede parare la sua conclusione dal dischetto da Rulli ma sulla respinta è lesto ad avventarsi sulla palla e a siglare il definitivo pareggio.