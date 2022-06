Tevez allenatore del Rosario Central: “Sveglierò il gigante addormentato”

Carlitos Tevez è dunque il nuovo allenatore del Rosario Central , a poco più di due settimane dal ritiro dal calcio giocato. E l'ex giocatore della Juve ha subito lanciato la sua sfida alla presentazione: “Sveglierò il gigante addormentato”. Ma l'Apache non si è limitato a questa affermazione, naturalmente, facendo riferimento a chi è la sua fonte d'ispirazione in questa nuova avventura.

Tevez: “Conte è il mio modello di allenatore”

Tevez ha spiegato ai giornalisti: “Ho un grande modello come allenatore, che è stato Conte alla Juve. Cercherò di dare un po' di me alla mia squadra. Per rispetto dei miei giocatori, non parlerò di rinforzi. Abbiamo già una partita venerdì prossimo”. Ha già parlato alla squadra: “Ho detto ai giocatori che in ogni allenamento devono dimostrare di tenerci a questa squadra”. Ha fiducia Carlitos: “Faremo salire in classifica il club. Quando ho pensato di fare l'allenatore, ho pensato a quattro squadre e una di queste era il Rosario Central, per questo non ho esitato quando mi hanno chiamato”.

Tevez: “Sono grato al club”. E De Rossi lo saluta a sorpresa

Tevez non può naturalmente non ringraziare i dirigenti: “Sono grato al club per l'opportunità che mi ha dato. Sono molto felice di aver fatto questa scelta”. Al termine della presentazione, la sorpresa per l'argentino, il saluto direttamente da un suo grande amico, Daniele De Rossi, oggi assistente del commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini, ma nella stagione 2019-2020 tra le fila del Boca Juniors.