ROMA - Il Sudamerica vuole i Mondiali. Argentina, Cile, Uruguay e Paraguay hanno lanciato la propria candidatura congiunta per ospitare i mondiali di calcio del 2030. Il progetto è stato lanciato alla stadio Centenario di Montevideo in Uruguay, dove nel 1930 si disputò la prima edizione della Coppa del Mondo. Alejandro Dominguez, presidente della Conmebol ha parlato di un "sogno per tutto il continente".