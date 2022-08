Libertadores, vince l'Athletico di Scolari: Palmeiras ko dopo 18 partite

CURITIBA (Brasile) - L'ultima sconfitta era arrivata nella fase a gironi dell'edizione del 2021, quando il Defensa y Justicia di Sebastian Beccacece riuscì a espugnare l'Allianz Parque vincendo 4-3. Dopo 18 risultati utili consecutivi, nello specifico 13 vittorie e 5 pareggi, il Palmeiras campione in carica esce battuto da una partita di Copa Libertadores. La semifinale di andata va all'Athletico Paranaense di Luiz Felipe Scolari, che vince 1-0 tra le mura casalinghe dell'Arena da Baixada con una pregevole girata di piatto in area di rigore di Alex Santana, al 23'. La formazione rossonera - attuale detentrice della Copa Sudamericana - ha anche giocato in inferiorità numerica negli ultimi 21 minuti per l'espulsione rimediata da Hugo Moura. In seguito, anche Scolari ha ricevuto il cartellino rosso per aver protestato troppo vivacemente per l'estromissione dalla gara del suo numero 17. Prima del fischio d'inizio, a causa dei numerosi casi di razzismo che hanno avuto luogo negli stadi sudamericani nell'ultimo anno, l'Athletico Paranaense ha lanciato una campagna anti-discriminazione che offre agli spettatori - grazie a dei QR Code inseriti sui seggiolini dell'impianto - la possibilità di denunciare immediatamente eventuali comportamenti non conformi alle leggi durante le partite. Palmeiras e Athletico Paranaense torneranno ad affrontarsi martedì prossimo all'Allianz Parque, per la semifinale di ritorno, mentre questa notte si giocherà l'andata della seconda semifinale, quella tra gli argentini del Velez Sarsfield e il Flamengo.