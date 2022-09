Argentina, Dybala fra i pre-convocati di Scaloni: ci sono anche Di Maria e Paredes

BUENOS AIRES (Argentina) - Il ct dell'Argentina Lionel Scaloni ha reso nota la lista dei pre-convocati per il doppio impegno amichevole contro Honduras e Giamaica in programma il 23 ed il 28 settembre. Tanti i giocatori che militano in Italia: c'è Paulo Dybala, così come Di Maria e Paredes. Dentro anche gli interisti Lautaro Martinez e Correa, così come il portiere dell'Atalanta Musso, il difensore e l'attaccante della Fiorentina Martinez Quarta e Nico Gonzalez e il difensore dell'Udinese Perez.