Fenomeno Hernan Lopez, il pronipote di Maradona fa volare il Central Cordoba di Balbo

Una tripletta per balzare agli onori delle cronache, far sognare il proprio allenatore, che è stato uno dei più forti centravanti della storia recente del calcio argentino, e per onorare al meglio la memoria del prozio, che è stato semplicemente il calciatore più forte della storia.

Hernan Lopez, il Central Cordoba vola con il pronipote di Maradona Questo quanto vissuto da Hernan Lopez Muñoz, promettente mezapunta del Central Cordoba de Santiago del Estero, formazione del massimo campionato argentino allenata da Abel Balbo. Hernan, che ha impallinato l’Aldosivi sul campo di Mar del Plata, è il pronipote di Diego Armando Maradona: la nonna Ana è una delle sette sorelle del compianto Pibe de Oro, mentre il padre è Daniel Lopez Maradona, ex giocatore dell’Argentinos Juniors.

Hernan Lopez Muñoz e il ricordo di Diego: "Mi manca" Il cartellino di Hernan, fresco 22enne, è di proprietà del River Plate, i cui dirigenti se lo sono assicurati al termine di un lungo braccio di ferro proprio con i dirigenti dell’Argentinos Juniors e che ora sembrano avere tutte le intenzioni di non farsi scappare le qualità di questo centrocampista offensivo che nel match finito 3-0 contro l’Aldosivi ha vissuto la classica giornata indimenticabile, andando a segno di testa, con un pallonetto di sinistro e col destro. Va da sé che la maglia indossata sia la numero 10. Ovviamente non è il caso di fare paragoni, anzi Hernan parla con emozione dell’illustrissimo parente, che aveva anche provato a portarlo in Bielorussia nel 2019, nel fugace passaggio di Diego alla Dinamo Brest, suo ultimo club diretto in Europa: "Mio zio sarebbe stato felice per me - ha detto Hernan a 'Espn' dopo l'exploit - Ho sempre cercato di ascoltarlo procurandomi interviste o video. Mi ha sempre spronato a non aver paura e non mollare, lui è il mio riferimento. Mia nonna dice che gli assomiglio quando dribblo, io cerco di fare giocate simili. Insieme abbiamo visto varie partite del Mondiale ‘86, si ricordava ogni particolare. Mi manca, ma me lo sono goduto".