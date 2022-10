Argentinos Juniors sogna in grande: Ronaldo per giocare la Libertadores

L' Argentinos Juniors sogna il grandissimo colpo: avere Cristiano Ronaldo per la prossima Coppa Libertadores , a cui la squadra argentina si è qualificata grazie ai 67 punti e al quarto posto in classifica conquistato. Tutto è partito dai social e dai tifosi del club sudamericano, che poi ha deciso di pubblicare una foto di Cr7 con la maglia della squadra e la frase: “Sognare in grande”.

Ingaggiare Ronaldo sembra un'utopia, scrive il Clarin, nonostante il portoghese sia scontento al Manchester United. L'economia argentina non viaggia a grande velocità. E pagare lo stipendio del giocatore ex Juve non sembra possibile per l'Argentinos. La squadra di Gabriel Milito, alla fine, è probabile che si accontenti di rinforzi “più terreni”, ma sognare non costa nulla.