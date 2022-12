Incredibile Aguero: ci ripensa e torna a giocare. Ecco dove

Sarà stata forse 'colpa' di quella Coppa del Mondo alzata da Leo Messi sotto i suoi occhi, ma alla fine la tentazione del pallone è stata troppo forte per Sergio Aguero che ha deciso di tornare in campo. Dopo aver lasciato il calcio professionistico lo scorso anno per un problema al cuore il 34enne 'Kun', che si è sottoposto a un intervento chirurgico e in Qatar ha vissuto a stretto contatto con i suoi ex compagni dell'Argentina, ha ora annunciato che tornerà ad indossare gli scarpini.