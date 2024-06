La Colombia si carica per la Coppa America: i giocatori diventano cantanti

La Colombia suona la carica per la Coppa America seguendo un ritmo reggaeton. La Tricolor del Sud America ha infatti rilasciato una canzone dal titolo "El ritmo que nos une", cantata dal rapper Ryan Castro in collaborazione con la nazionale, rappresentata su tutti da Luis "Lucho" Diaz del Liverpool e dall'ex Pescara Juan Fernando Quintero. Una canzone ufficiale per motivare l'ambiente in vista dell'inizio della competizione continentale previsto per il 26 giugno. Tra i protagonisti del video, oltre ai "cantanti" Diaz e Quintero, spicca anche James Rodriguez, pronto a guidare la sua nazionale con indosso la maglia numero 10. Nella sezione commenti di YouTube è già esplosa la passione, con commenti positivi da tutto il Sud America, tanto che qualche tifoso ironizza: "Adesso abbiamo due inni".