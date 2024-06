Scandalo calcioscommesse in Colombia: 15 arbitri espulsi dalla Federcalcio

Calcioscommesse, scandalo in Colombia

Gli arbitri sono accusati di aver manipolato i risultati di alcune partite di campionato per favorire un presunto giro di scommesse truccate. Ci sono delle indagini in corso per comprendere la portata dello scandalo e verificare se ci sono altri soggetti coinvolti. Al momento la Federazione non ha commentato le indiscrezioni. In tutto questo, c'è la nazionale maggiore che esordirà nella Copa America contro il Paraguay.