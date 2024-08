Argentina, Dybala torna in Nazionale: Scaloni lo convoca contro Cile e Colombia

BUENOS AIRES (ARGENTINA) - Paulo Dybala torna in Nazionale. Il commissario tecnico dell'Argentina, Lionel Scaloni, ha infatti convocato la 'Joya' in vista dei prossimi appuntamenti. Una settimana densa di emozioni per il fuoriclasse della Roma, fresco di rifiuto all'Arabia e reduce dalla clamorosa sconfitta casalinga subita ieri dai giallorossi contro l'Empoli in Serie A.