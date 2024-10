Il Perù segna in extremis, ko a sorpresa per l'Uruguay di Bielsa

Uruguay battuto, Araujo tiene in vita il Perù

È Miguel Araujo il match winner di serata a Lima, dove è andata in scena la sfida tra Perù e Uruguay, in occasione della nona giornata della fase a gironi delle qualificazioni ai prossimi Mondiali. Partita maschia all'Estadio Nacional, sbloccata nel finale dal difensore dei Portland Timbers. Brutta battuta d'arresto per la Celeste, che non approfitta dei passi falsi di Argentina e Colombia e si vede avvicinata dal Brasile di Dorival Junior, vittorioso contro il Cile. Prima vittoria per la selezione peruviana, che scavalca proprio i rivali cileni e abbandona l'ultimo posto del raggruppamento.