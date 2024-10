Scontri in Argentina, Riquelme in mezzo ai tifosi del Boca: cosa è successo

Nello stadio dedicato a Marcelo Bielsa, a Rosario, è andata in scena una brutta pagina di sport. All'intervallo di Boca Juniors-Gimnasia, sfida valida per i quarti di finale della Coppa Argentina, le due tifoserie hanno provato a venire a contatto, nonostante l'opposizione delle forze dell'ordine in tribuna. Una volta compresa la situazione, il primo ad intervenire è stato Riquelme, attuale presidente degli Xeneizes.