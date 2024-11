Vidal e altri giocatori del Colo Colo denunciati per abuso sessuale

Ombre sullo spogliatoio del Colo Colo , squadra in cui milita anche Arturo Vidal . Una procura di Santiago del Cile ha aperto un'indagine a margine di una denuncia di abuso sessuale , sporta dopo un presunto episodio avvenuto nel corso di una festa privata in un bar, dove erano presenti alcuni calciatori della squadra cilena. Tra questi, c'era l'ex Juve ed Inter .

Vidal tra i giocatori del Colo Colo denunciati per abuso sessuale

Dopo aver ricevuto la notifica della denuncia, presentata dalla sorella di una giovane invitata all'evento nel locale notturno, Arturo Vidal è stato l'unico ad essere condotto in una stazione di polizia nella mattinata odierna, per la canonica identificazione, prima del rilascio. A precisarlo è stato il colonnello Gerardo Aravena, appartenente alla Prefettura di Santiago Andes: "Vidal è stato trasferito al 37/mo commissariato di polizia per un controllo dell'identità nell'ambito dei primi accertamenti, successivamente è tornato alle sue attività". La denuncia, fa sapere la procura di Santiago, riguarda "giocatori del Colo Colo", tra cui Arturo Vidal. La donna vittima del presunto episodio, stando ad una prima ricostruzione, ha chiamato i familiari per farsi venire a prendere intorno alle 4 del mattino. La sorella, una volta constatato lo stato di alterazione della ragazza, si è poi rivolta alle forze dell'ordine per denunciare un'aggressione sessuale. Le altre persone interessate, intanto, sono state già identificate dalla polizia locale e saranno presto ascoltate per rendere dichiarazioni alle autorità.