Niente Argentina per Dybala e Soulé: Scaloni convoca Paredes e Castellanos

BUENOS AIRES (ARGENTINA) - Niente Argentina per Dybala e Soulé. Una scelta forse dettata dal difficile momento della Roma quella fatta dal ct Scaloni, che ha escluso i due fantasisti giallorossi dalla lista dei convocati per le prossime partite di qualificazione ai Mondiali in Paraguay (giovedì 14 novembre) e contro il Perù (martedì 19 novembre).