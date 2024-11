Argentina, non basta Lautaro. Brasile fermato dal Venezuela

Non è statto certo un turno positivo per Argentina e Brasile , fermate rispettivamente da Paraguay e Venezuela . Albiceleste sconfitta a sorpresa dall'Albirroja, mentre la Seleçao non è riuscita ad andare oltre l'1-1 con la Vinotinto. Bene l' Ecuador contro la modesta Bolivia .

Argentino ko in Paraguay, stop per il Brasile. Dilaga l'Ecuador

Nelle prime tre gare dell'undicesimo turno delle qualificazione al Mondiali del 2026, l'Argentina subisce la clamorosa rimonta del Paraguay. Non basta il gol in apertura di Lautaro Martinez. Padroni di casa bravi a reagire con Toni Sanabria, attaccante del Toro ancora a segno in Nazionale, e Alderete, che chiude la pratica nella ripresa. Messi nervoso nel finale, anche per alcune decisioni arbitrali. Solo un punto, invece, per il Brasile, che va in vantaggio con Raphinha all'alba dell'intervallo e poi subisce la rete del definitivo pareggio, targata Segovia, a inizio ripresa. Male Vinicius, che fallisce un calcio di rigore a mezzora dalla fine. Non fallisce la propria missione l'Ecuador, che rifila un poker alla Bolivia e aggancia momentaneamente l'Uruguay a quota 16.

Questi i risultati delle gare valide per l'11a giornata delle qualificazioni al prossimo Mondiale: