Messi furioso contro l’arbitro: “Te la stai facendo sotto!”

Messi furioso con l'arbtiro: "Te la stai facendo sotto!"

"Te la stai facendo addosso, non mi stai piacendo", questa la frase che Messi avrebbe proferito al duplice fischio del direttore di gara, prima di rientrare negli spogliatoi insieme al resto della squadra. Una presa di posizione tanto dura quanto trasparente, che però non ha portato a sanzioni disciplinari per la stella dell'Inter Miami. Il capitano dell'Argentina, infatti, non è stato nemmeno ammonito dal fischietto brasiliano Anderson Daronco, che ha preferito sorvolare. Il motivo del contendere? La mancata ammonizione al difensore Omar Alderete, poi autore del gol vittoria, per un fallo commesso proprio sulla Pulce al 37'. Si sarebbe trattato del secondo giallo per il giocatore del Paraguay, sanzionato appena 4 minuti prima, e dunque espulsione. Nonostante il ko, la Nazionale di Scaloni resta in testa al girone di qualificazione per il prossimo Mondiale, con 22 punti all'attivo, ma ora rischia di essere raggiunta dalla Colombia.