Partita sospesa per fulmini in Argentina: cosa è successo

Serie B argentina, partita sospesa per fulmini: si recupera oggi

Los Andes-Deportivo Armenio sospesa in avvio di ripresa a causa dei fulmini che hanno colpito la zona adiacente allo stadio "Eduardo Gallardon". Impressionanti le immagini diffuse dal quotidiano sportivo Olé sui social. Sul parziale di 0-0, il fischietto argentino ha deciso di sospendere la semifinale playoff e rinviare il tutto alla giornata di oggi. Il match, infatti, riprenderà alle ore 17, a 31 minuti dal 90'. Dopo la grande paura di ieri sera, le condizioni meteo sembrano essere decisamente migliorate nella località di Lomas de Zamora, in provincia di Buenos Aires. Chi avrà la meglio, sfiderà in finale la vincente di Argentino de Quilmes-Excursionistas. In palio c'è la promozione in massima serie.