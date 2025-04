Clamoroso in Sudamerica: mascella fratturata e tre denti caduti, per l'arbitro è solo giallo

Episodio arbitrale clamoroso in Sudamerica, più precisamente in una gara valida per l'ottava giornata del Torneo Apertura della Liga 1 peruviana. Si sfidano l'Atletico Cienciano e l'Alianza Universidad de Huanuco. Intorno al 21' del primo tempo, con le squadre sullo 0-0, Yorleys Mena rifila una gomitata molto forte in pieno volto al giocatore del Cienciano Danilo Ortiz, che cade immediatamente a terra. Cadono tre denti e continua a sputare sangue: non riesce neanche a parlare dato che in seguito scoprirà che la gomitata gli ha fratturato la mascella. Una scena terribile, ma evidentemente non così tanto per l'arbitro.