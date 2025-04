Il dramma del giocatore ecuadoriano: assalto all’abitazione, rapiti moglie e figlio

Dramma in Ecuador per il giocatore dell'Emelec Jackson Rodriguez. Sua moglie e suo figlio sono stati rapiti da "individui non identificati", come riferito dalla polizia. Il calciatore classe '98 è uscito illeso dal rapimento. Il portavoce della polizia sulla vicenda ha fatto chiarezza: "Sono entrati nell'abitazione del giocatore nelle prime ore di mercoledì, usando la forza e, oltre a rubare diversi oggetti e denaro, hanno anche rapito la moglie e il figlio del giocatore".