Paura al Boca Juniors di Paredes: l'allenatore Russo è in prognosi riservata

L'allenatore argentino riceve cure costanti. Il suo vice, Ubeda: "Vogliamo che guarisca presto"
2 min

Destano preoccupazione le condizioni di Miguel Angelo Russo, allenatore del Boca Juniors. Il tecnico argentino, originario di Lanus, è alle prese con dei problemi di salute, come comunicato dallo stesso club attraverso una nota ufficiale. Russo, sessantanove anni, si trova alla terza esperienza alla guida del Boca. 

Le condizioni di Miguel Angel Russo: ricoverato con prognosi riservata

"Il Boca Juniors Athletic Club comunica che Miguel Ángel Russo è attualmente ricoverato in casa con prognosi riservata e riceve cure costanti dal suo team medico e dallo staff medico del Club. Siamo vicini a Miguel e alla sua famiglia in questo momento difficile”. Questa la nota ufficiale con cui il Boca di Leandro Paredes ha annunciato lo stato di salute del tecnico. Il suo vice, Claudio Ubeda, ha guidato la squadra dalla panchina in occasione dell'ultima partita, vinta per 5-0 contro il Newell's Old Boys, e al termine della gara ha detto: "Lo staff tecnico è in contatto costante con Miguel. Lui è a conoscenza di tutte le decisioni del club. Gli vogliamo molto bene, vogliamo che guarisca presto e gli auguriamo il meglio".

 

 

 

 

Sudamerica

