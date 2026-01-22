Zavala calcia come Brahim Diaz, rigore tragicomico: sbaglia e si fa male!

L'errore e l'infortunio

Andato sul dischetto per sesto del Colo Colo, ai rigori a oltranza, Zavala ha tentato il cucchiaio, calciando malissimo: il pallone si è alzato poco da terra, la traiettoria è rimasta centrale, il tiro è stato debolissimo e il portiere del Peñarol, Washington Augerre, non ha avuto difficoltà a raccogliere la sfera tra le braccia, restando pressoché fermo sulle game. A rendere tutto più ridicolo il fatto che Zavala, deluso, ha fatto qualche passo e poi si è gettato a terra oltre la line di fondo, vittima di un infortunio a un ginocchio. Quella che sembrava un messa in scena, in realtà era davvero un problema fisico, che il difensore del Colo Colo aveva già sofferto prima di calciare il penalty: "Zavala aveva un problema – ha spiegato Fernando Ortiz, allenatore del Colo Colo - capisco il suo desiderio di calciare un rigore, è proprio il tipo di follia e ansia che prova Cristian, ma credo che sia stata l'emozione a spingerlo a farlo. Ora stanno facendo degli accertamenti, speriamo che non sia niente di grave". A rendere meno cocente la delusione per l'errore, c'è il fatto che il Colo Colo, che nel primo tempo aveva in campo l'ex juventino Vidal, si è poi aggiudicato la sfida per 5-4 dopo l'ottavo rigore a oltranza.