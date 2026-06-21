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Gago operato dopo l'infarto: il bollettino medico sulle condizioni dell'ex Roma

L'attuale tecnico dell'Universidad de Chile è stato sottoposto a un'angioplastica con impianto di uno stent intracoronarico: tutti i dettagli
3 min
TagsGagoRomaUniversidad de Chile

SANTIAGO (CILE) - La grande paura sembra ormai alle spalle ma è servita un intervento di angioplastica per l'argentino Fernando Gago, 40enne tecnico dell'Universidad de Chile (ed ex centrocampista tra le altre di Boca Juniors, Real Madrid e Roma) che è stato colpito da un infarto miocardico acuto al termine della sfida vinta per 2-0 contro l'O'Higgins allo stadio Nazionale di Santiago.

Gago operato dopo l'infarto: i dettagli

Gago aveva comunque preso parte alla conferenza stampa post-partita, anche se già in quell'occasione erano emersi alcuni segnali di disagio fisico. Successivamente le sue condizioni hanno reso necessario il ricovero e l'intervento in ospedale. Attraverso una nota ufficiale, il centro medico ha fornito dettagli sulle procedure alle quali è stato sottoposto il tecnico: "Al momento del ricovero è stato sottoposto a un intervento per trattare una malattia coronarica causata dall'ostruzione di un segmento arterioso intermedio, fondamentale per il corretto afflusso di sangue al cuore. È stata eseguita un'angioplastica con impianto di uno stent intracoronarico, procedura che ha consentito di ripristinare il normale flusso sanguigno".

Il bollettino medico sulle condizioni dell'ex Roma

Secondo quanto comunicato, Gago è attualmente in condizioni stabili e ha già iniziato il percorso di recupero dopo l'operazione. "Il paziente è di buon umore e nelle prossime ore inizierà la riabilitazione cardiaca, che consiste nella graduale ripresa dell'attività fisica", si legge ancora nel bollettino medico. Le condizioni dell'allenatore non destano particolare preoccupazione e il decorso post-operatorio procede regolarmente, mentre tutto l'ambiente dell'Universidad de Chile resta in attesa di conoscere i tempi necessari per il completo recupero dell'ex centrocampista argentino (61 per lui le presenze da calciatore nella 'Seleccion'), che ha giocato con la Roma nella stagione 2011/12 (32 presenze totali e un gol).

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