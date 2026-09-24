Clamoroso in Bolivia, portiere si rifiuta di parare un rigore: arbitro sospeso

Il portiere Tesonotte si rifiuta di parare un calcio di rigore: il video è virale

Tesonotte è rimasto incredulo davanti alla decisione dell'arbitro Arteaga di assegnare un penalty in pieno recupero in occasione del match in trasferta contro l'Atlético Independiente de Cochabamba, valido per la Copa Simón Bolívar, vinto con il risultato di 3-2 dai padroni di casa. In effetti, dalle immagini si fa fatica a individuare un contatto falloso nelle due uscite basse con cui l'estremo difensore ha chiuso lo specchio della porta a un avversario lanciato a rete: le mani toccano in entrambi i casi il pallone. Furioso, Tesonotte si è così rifiutato di tentare la parata, per protesta. "Successivamente, la Commissione Nazionale Arbitri della Federcalcio boliviana ha sospeso l'arbitro Arteaga", si legge nel post attraverso cui SkySports ha rilanciato un video documentando quanto è accaduto.