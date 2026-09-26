Partita sospesa in Cile, la decisione sul recupero è singolare: andata e ritorno lo stesso giorno!

A seguito degli incidenti nel corso del match tra il CD Everton e l' Universidad de Chile , che hanno portato alla sospensione della partita di andata degli ottavi di finale di Copa de Chile , la Federazione calcistica cilena ha preso una decisione insolita. Il portale argentino ole.com.ar spiega: "La FFCh ha deciso che la parte restante della partita si giocherà a porte chiuse . La stessa federazione ha annunciato che la partita di ritorno si giocherà con i tifosi dell' Universidad de Chile presenti lo stesso giorno. Pertanto, domenica, gli otto minuti rimanenti della partita di andata si giocheranno a porte chiuse, a partire dalle 14:45 (ora argentina), mentre i novanta minuti completi della partita di ritorno si giocheranno con i tifosi sugli spalti, a partire dalle 17:30. Entrambe le partite si giocheranno all' Estadio Nacional , lo stadio di casa dell' Universidad de Chile . Durante l'intervallo, i tifosi di casa potranno accedere agli spalti. I cancelli apriranno alle 15, pochi minuti dopo la conclusione del secondo tempo della partita di andata".

Incidenti in CD Everton-Universidad de Chile: cosa era successo?

Come ricorda Olé, gli incidenti erano iniziati mentre l'Universidad de Chile si preparava a battere un calcio d'angolo. Un fumogeno era stato lanciato dalla curva dei tifosi del CD Everton, atterrando vicino alla bandierina del calcio d'angolo e mettendo in pericolo le persone presenti nella zona. La reazione era arrivata dagli spalti occupati dai tifosi dell'U. Erano stati accesi fumogeni e petardi e lanciati fuochi d'artificio, alcuni dei quali avevano attraversato diverse sezioni dello stadio. Erano stati lanciati anche oggetti verso le aree occupate dai tifosi di casa. Con l'intensificarsi degli incidenti, l'arbitro aveva ordinato ai giocatori di rientrare negli spogliatoi. Il punteggio era di 1-0 per l'Universidad de Chile grazie a un gol dell'argentino Juan Martín Lucero, e mancavano circa otto minuti alla fine del tempo regolamentare. A seguito di un incontro tra i rappresentanti del club, gli addetti alla sicurezza, le autorità e la terna arbitrale, era stato stabilito che le condizioni non erano idonee alla prosecuzione dell'incontro. La partita era, infine, stata definitivamente sospesa.