Episodio clamoroso in Sudamerica, dove un arbitro ha colpito con un pugno un calciatore. Sì, è successo davvero. Nella finale di Coppa in Bolivia, Jordy Alemán ha perso la testa e ha reagito in maniera violenta a tu per tu col portiere Cristian Martinez, sferrandogli un colpo all'altezza del volto.