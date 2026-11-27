Arbitro impazzisce e prende a pugni un giocatore: il clamoroso e folle episodio in Bolivia
Episodio clamoroso in Sudamerica, dove un arbitro ha colpito con un pugno un calciatore. Sì, è successo davvero. Nella finale di Coppa in Bolivia, Jordy Alemán ha perso la testa e ha reagito in maniera violenta a tu per tu col portiere Cristian Martinez, sferrandogli un colpo all'altezza del volto.
Arbitro colpisce con un pugno un calciatore: è successo in Bolivia
Caos totale al triplice fischio della Coppa di Bolivia tra Real Potosí e Always Ready. Circondato dalle proteste dei giocatori locali, a margine dello 0-0 finale che ha consegnato il trofeo agli ospiti, l'arbitro Jordy Alemán ha perso la calma colpendo in pieno volto con un pugno il portiere Cristian Martínez. Un episodio che ha finito per alimentare le proteste dei padroni di casa e che rischia di compromettere la carriera del direttore di gara, poi protetto solo dall'intervento delle forze dell'ordine sul terreno di gioco.
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