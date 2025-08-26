Tragedia per il San Lorenzo: tre giorni di lutto per la morte del giovane calciatore di 15 anni

San Lorenzo: muore a 15 Zanni, uno dei migliori talenti del settore giovanile

Il club di Buenos Aires ha annunciato la notizia con una nota ufficiale sui propri canali social, esprimendo profondo cordoglio: "La famiglia del San Lorenzo è in lutto. Con immensa tristezza, comunichiamo la scomparsa di Santiago Valentino Guzmán Zanni (15), giocatore delle nostre divisioni giovanili, che ha lottato con enorme coraggio contro una dura malattia. Accompagniamo e abbracciamo la sua famiglia, i suoi amici e ciascuno dei suoi cari in questo momento di profondo dolore. Estendiamo questo abbraccio ai suoi insegnanti, alla squadra di calcio giovanile, ai compagni di squadra e agli amici, a tutti coloro che sentiranno la sua mancanza".

Tre giorni di lutto per il San Lorenzo

Il messaggio del San Lorenzo è proseguito con un’ulteriore dimostrazione di vicinanza e rispetto: "Il club è a vostra completa disposizione per fornirvi il supporto di cui avete bisogno. In memoria di Valen, anche il San Lorenzo decreta tre giorni di lutto. Riposa in pace, Valen. Sarai sempre nei nostri cuori". Un annuncio carico di dolore che ha scosso l’intero ambiente calcistico argentino. Guzman Zanni, nonostante la giovanissima età, era già considerato uno dei prospetti più interessanti delle giovanili del San Lorenzo.