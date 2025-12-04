Corriere dello Sport.it
giovedì 4 dicembre 2025
Messi stupito da Paredes: "Gli voglio bene, da quando è tornato il Boca..."

Le dichiarazioni del campione argentino sul centrocampista ex Roma
2 min
TagsMessiParedesBoca Juniors

Lionel Messi ha elogiato il peso specifico che Leandro Paredes ha avuto dal suo rientro al Boca Juniors. Secondo il fuoriclasse argentino, l’ex centrocampista della Roma ha inciso profondamente sia sul rendimento tecnico della squadra sia sull’armonia interna del gruppo, contribuendo in modo decisivo alla cavalcata che ha portato gli Xeneize a un passo dal titolo.

Le parole di Messi su Paredes

Ha portato un grande cambiamento al Boca, ha dichiarato Messi a ESPN, sottolineando come l’impatto del connazionale si sia percepito immediatamente.Penso che il Boca sia diventato molto forte oggi, soprattutto in casa, e gran parte di questo è merito suo, dello stile di gioco che porta con sé, perché sapeva come organizzare la squadra in campo, perché so che a livello di gruppo, ne ho parlato con lui, vanno molto d'accordo e si vede. E nei momenti difficili, è anche importante esserci l'uno per l'altro”.

"Sono felice per lui, gli voglio molto bene"

Messi ha poi aggiunto un pensiero personale, sottolineando il legame che lo unisce a Paredes: “Sono felice per lui, è un amico, gli voglio molto bene, ho anche condiviso una squadra con lui e so che voleva davvero tornare, giocare per il Boca e che sta facendo bene, molto meglio”.

