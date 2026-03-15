Bambole gonfiabili con la maglia del Newell's Old Boys volano in campo: l'originale sfottò dei tifosi del Rosario Central
Un fitto lancio in campo di bambole gonfiabili con la maglia del Newell's Old Boys: così i tifosi del Rosario Central hanno schernito i loro rivali storici in occasione del match casalingo contro il Banfield, valido per l'undicesima giornata del torneo di Apertura della Primera División argentina. Il lancio, fitto e costante, è iniziato con lo scoccare del ventiduesimo minuto di gioco. Non per caso. Ventidue sono, infatti, le vittorie in più che il Rosario ha ottenuto nei derby contro il Newell's. Uno score aggiornato lo scorso primo marzo con il successo in trasferta (2-0) in occasione dell'ultimo derby.
Lo sfottò fa il giro dell'Argentina. E il Rosario vince ancora
Spiazzati gli steward quando sugli spalti hanno iniziato a far capoline decine e decine di bambole gonfiabili, che sono iniziate a piovere in campo tra i vani sforzi di rilanciarle in direzione opposta. Uno sfottò che ha fatto il giro dell'Argentina. Su Diario Olé si legge: "Insulti osceni rivolti dai tifosi del Rosario Central ai Newell's durante la partita contro il Banfield. I tifosi del Canallas avevano già srotolato degli striscioni al 22° minuto. Ventidue come in vantaggio di successi nel computo degli scontri diretti con il Newell's". E il Rosario ha vinto ancora: sotto al 35' per un gol di Mendez, i padroni di casa hanno ribalatato il risultato con un autogol di Lopez al 64' e un gol di Campaz all'83'.