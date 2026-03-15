Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 15 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Bambole gonfiabili con la maglia del Newell's Old Boys volano in campo: l'originale sfottò dei tifosi del Rosario Central

Al ventiduesimo del match casalingo contro il Banfield, un numero non scelto per caso, si è scatenata l'inattesa pioggia di sex toys sul rettangolo di gioco
3 min
TagsRosarioBanfieldNewell's Old Boys

Un fitto lancio in campo di bambole gonfiabili con la maglia del Newell's Old Boys: così i tifosi del Rosario Central hanno schernito i loro rivali storici in occasione del match casalingo contro il Banfield, valido per l'undicesima giornata del torneo di Apertura della Primera División argentina. Il lancio, fitto e costante, è iniziato con lo scoccare del ventiduesimo minuto di gioco. Non per caso. Ventidue sono, infatti, le vittorie in più che il Rosario ha ottenuto nei derby contro il Newell's. Uno score aggiornato lo scorso primo marzo con il successo in trasferta (2-0) in occasione dell'ultimo derby.

Lo sfottò fa il giro dell'Argentina. E il Rosario vince ancora

Spiazzati gli steward quando sugli spalti hanno iniziato a far capoline decine e decine di bambole gonfiabili, che sono iniziate a piovere in campo tra i vani sforzi di rilanciarle in direzione opposta. Uno sfottò che ha fatto il giro dell'Argentina. Su Diario Olé si legge: "Insulti osceni rivolti dai tifosi del Rosario Central ai Newell's durante la partita contro il Banfield. I tifosi del Canallas avevano già srotolato degli striscioni al 22° minuto. Ventidue come in vantaggio di successi nel computo degli scontri diretti con il Newell's". E il Rosario ha vinto ancora: sotto al 35' per un gol di Mendez, i padroni di casa hanno ribalatato il risultato con un autogol di Lopez al 64' e un gol di Campaz all'83'.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Argentina

Da non perdere

Tutto sull'ArgentinaTutto sul calcio sudamericano

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS