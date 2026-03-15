Bambole gonfiabili con la maglia del Newell's Old Boys volano in campo: l'originale sfottò dei tifosi del Rosario Central

Un fitto lancio in campo di bambole gonfiabili con la maglia del Newell's Old Boys : così i tifosi del Rosario Central hanno schernito i loro rivali storici in occasione del match casalingo contro il Banfield , valido per l'undicesima giornata del torneo di Apertura della Primera División argentina. Il lancio, fitto e costante, è iniziato con lo scoccare del ventiduesimo minuto di gioco. Non per caso. Ventidue sono, infatti, le vittorie in più che il Rosario ha ottenuto nei derby contro il Newell's . Uno score aggiornato lo scorso primo marzo con il successo in trasferta (2-0) in occasione dell'ultimo derby .

Lo sfottò fa il giro dell'Argentina. E il Rosario vince ancora

Spiazzati gli steward quando sugli spalti hanno iniziato a far capoline decine e decine di bambole gonfiabili, che sono iniziate a piovere in campo tra i vani sforzi di rilanciarle in direzione opposta. Uno sfottò che ha fatto il giro dell'Argentina. Su Diario Olé si legge: "Insulti osceni rivolti dai tifosi del Rosario Central ai Newell's durante la partita contro il Banfield. I tifosi del Canallas avevano già srotolato degli striscioni al 22° minuto. Ventidue come in vantaggio di successi nel computo degli scontri diretti con il Newell's". E il Rosario ha vinto ancora: sotto al 35' per un gol di Mendez, i padroni di casa hanno ribalatato il risultato con un autogol di Lopez al 64' e un gol di Campaz all'83'.