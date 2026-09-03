La Federcalcio argentina prepara l'omaggio a Messi: pronta una iniziativa straordinaria

Una missione difficile, quasi impossibile quella a cui Leo Messi ha sottoposto il calcio mondiale, è facile immaginare cosa comporti per quello del proprio paese. La Pulga lascia un'eredità secolare che verrà certamente celebrata nei decenni a venire. Dopo l' annuncio del ritiro dalla propria Nazionale i social sono stati inondati da messaggi di affetto e riconoscenza verso il 10, omaggiato dalle più grandi leggende del calcio e dello sport mondiale.

La decisione della Federcalcio argentina per omaggiare Messi

Anche l'Argentina ha risposto al campione questa settimana, tributando un giusto omaggio alla "sua" stella. La Federcalcio argentina ha stabilito infatti che tutte le squadre maschili e femminili di calcio a undici, a cinque e di beach soccer si fermino al 10' di ogni partita per riservare a Messi un minuto di applausi. La prima gara dove c'é stato l'omaggio al campione argentino é stata, nella notte italiana, Velez-Boca Juniors. Le immagini degli applausi in campo e sugli spalti sono virali sul web.