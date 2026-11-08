Finale assurdo in Argentina: il Rosario Central festeggia la vittoria del campionato, ma a vincere è il Boca

Le presunte notizie fuorvianti, la festa sfumata: clamoroso a Rosario

All'Estadio Gigante de Arroyito si è consumato un grandissimo equivoco, frutto della trepidazione collettiva. Il caos si è orignato quando tutti era in attesa del finale dalla Bombonera: lì, se il Defensa y Justicia non avesse perso, il Rosario si sarebbe laureato campione. Fino al 96' il risultato della diretta concorrente era inchiodato sullo 0-0. All'ultimo respiro ci ha pensato Enner Valencia a piazzare la zampata che ha permesso agli Xeneizes di aggiudicarsi tre punti Tabla Anual. Intanto, a Rosarioo era scoppiata la festa. A scatenarla, forse, una voce ingannevole che si è diffusa e dalle tribune e della quale si è perso il controllo: "Il gol del Boca è stato annullato", "Ha segnato il Defensa y Justicia". Fatto sta che i supporters del club argentino sono stati indotti in errore e si sono scatenati. Senza motivo. La doccia gelata è spettata allo speaker dello stadio, che ha riportato tutti coi piedi per terra. Mentre a Buenos Aires cominicava la vera e legittima festa.