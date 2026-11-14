Niente Messi e biglietti troppo costosi: Bombonera mezza vuota per Argentina-Uruguay!

La prima Argentina senza Messi è un flop sugli spalti: biglietti troppo costosi e tribune semivuote

A pesare, oltre al caro biglietti, è stata l'assenza di Lionel Messi, ormai fuori dal giro della Nazionale. La "Pulce", ora impegnata solo in MLS con l'Inter Miami, ha inevitabilmente ridotto l'entusiasmo del pubblico e, in generale, dei sostenitori dell'Albiceleste, già non particolarmente attratti da una semplice amichevole. E poi, la delusione sugli spalti ha accompagnato anche quella sul campo: l'Uruguay ha infatti conquistato la vittoria per 2-1, rendendo ancora più amara una serata da dimenticare per la selezione di Scaloni. Così come per il Portogallo, orfano di Cristiano Ronaldo, anche per l'Argentina è ufficialmente iniziata una nuova era.