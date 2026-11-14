Niente Messi e biglietti troppo costosi: Bombonera mezza vuota per Argentina-Uruguay!
La nuova era dell’Argentina senza Lionel Messi comincia con una brutta sorpresa sugli spalti. In occasione dell’amichevole contro l’Uruguay, disputata alla Bombonera, lo storico stadio del Boca Juniors si è presentato con alcuni settori semivuoti, offrendo un’immagine insolita per la Nazionale campione del mondo. Tra le principali ragioni della scarsa affluenza spiccano i prezzi elevati dei biglietti, fissati dall'AFA. Le tariffe partivano da circa 55 euro per arrivare fino a 170 euro, cifre proibitive per molti tifosi argentini.
La prima Argentina senza Messi è un flop sugli spalti: biglietti troppo costosi e tribune semivuote
A pesare, oltre al caro biglietti, è stata l'assenza di Lionel Messi, ormai fuori dal giro della Nazionale. La "Pulce", ora impegnata solo in MLS con l'Inter Miami, ha inevitabilmente ridotto l'entusiasmo del pubblico e, in generale, dei sostenitori dell'Albiceleste, già non particolarmente attratti da una semplice amichevole. E poi, la delusione sugli spalti ha accompagnato anche quella sul campo: l'Uruguay ha infatti conquistato la vittoria per 2-1, rendendo ancora più amara una serata da dimenticare per la selezione di Scaloni. Così come per il Portogallo, orfano di Cristiano Ronaldo, anche per l'Argentina è ufficialmente iniziata una nuova era.
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