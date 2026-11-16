Autogol incredibile in Argentina: il video della clamorosa papera del portiere è virale

L'autogol di Bacher fa il giro del mondo: Comunicaciones-Arsenal Sarandì 2-3

Dopo aver bloccato la palla dopo un cross ha cercato di rimetterla in gioco con sventagliandola con la mano destra, ma è finito con lanciare il pallone indietro anziché avanti: dritta in rete. Sono rimasti di sasso i suoi compagni di squadra, che stavano uscendo dall'area di rigore, così come gli avversari che, increduli, hanno iniziato a festeggiare. L'errore è diventato virale sui social, scatenando centinaia di commenti. L'Arsenal Sarandì ha poi vinto col il risultato finale di 3-2 con Bacher rimasto tra i pali per tutto l'incontro. Proverà a riscattarsi il prossimo sabato 21 novembre, alle 19 ore italiane, quando è in programma il match di ritorno.