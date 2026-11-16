Autogol incredibile in Argentina: il video della clamorosa papera del portiere è virale
Dal sudamerica arriva un autogol incredibile. Protagonista Ezequiel Bacher, trentenne portiere argentino del Cominicaciones, che al 3' della gara valida per l'andata dei quarti di finale dei playoff promozione in Primera B (la Serie B argentina), in casa contro l'Arsenal Sarandì ha sbloccato la partita con una papera incredibile.
L'autogol di Bacher fa il giro del mondo: Comunicaciones-Arsenal Sarandì 2-3
Dopo aver bloccato la palla dopo un cross ha cercato di rimetterla in gioco con sventagliandola con la mano destra, ma è finito con lanciare il pallone indietro anziché avanti: dritta in rete. Sono rimasti di sasso i suoi compagni di squadra, che stavano uscendo dall'area di rigore, così come gli avversari che, increduli, hanno iniziato a festeggiare. L'errore è diventato virale sui social, scatenando centinaia di commenti. L'Arsenal Sarandì ha poi vinto col il risultato finale di 3-2 con Bacher rimasto tra i pali per tutto l'incontro. Proverà a riscattarsi il prossimo sabato 21 novembre, alle 19 ore italiane, quando è in programma il match di ritorno.
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