Lionel Messi potrebbe tornare a far parte della Nazionale argentina , ma non con gli scarpini ai piedi. A lasciare aperta questa porta è stato Lionel Scaloni , che ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole contro il Costa Rica. Messi ha chiuso la sua avventura in Nazionale, ma il suo nome resta al centro di ogni discorso sul presente e sul futuro della Selección. Il commissario tecnico ha scelto di non girare intorno all’argomento, parlando sia del Messi calciatore sia di un possibile Messi membro dello staff tecnico , proprio nei giorni in cui la panchina argentina perde uno dei suoi uomini storici, Walter Samuel .

Il futuro di Messi secondo Scaloni

Sul proseguimento della carriera del fuoriclasse di Rosario, oggi legato all’Inter Miami fino a dicembre 2028, Scaloni si è detto convinto che lo stop non sia vicino: "Penso che continuerà a giocare. Continuerà anche dopo il 2030, continuerà finché potrà". Il ct ha poi confermato che la porta della Nazionale da giocatore è ormai chiusa per scelta dello stesso Messi, senza però nascondere il proprio auspicio per il prosieguo della sua carriera nei club: "Ha già detto no alla Nazionale da calciatore, ma spero che continui a giocare il più a lungo possibile".

L’addio di Samuel e l’ipotesi staff

Il passaggio più significativo della conferenza riguarda però la panchina. Walter Samuel, ex difensore dell’Inter e collaboratore di Scaloni per otto stagioni, lascerà lo staff per intraprendere una carriera da allenatore, decisione che aveva già comunicato al gruppo. Scaloni lo ha ringraziato definendolo un amico e una parte molto importante del suo staff, augurandogli il meglio per il futuro. Per il momento non è prevista una sostituzione diretta: lo staff resterà così com’è, anche se più avanti potrebbero essere coinvolti tecnici del settore giovanile. È proprio in questo spazio lasciato libero che Scaloni ha inserito, con una battuta che suona anche come un invito, il nome di Messi: "Se vuole venire qui, non c’è nessun problema. Ora che Walter se ne va... che venga pure!".