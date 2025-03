Ronaldo ritira la candidatura per la federcalcio brasiliana: "Ho trovato porte chiuse"

Dopo aver annunciato la sua candidatura lo scorso dicembre , Ronaldo il Fenomeno ha deciso di abbandonare la corsa alla presidenza della federcalcio brasiliana . La leggenda della Selecao con un messaggio sui social ha spiegato che le federazioni non gli hanno dato la possibilità di presentare il suo progetto e appoggiano l'attuale presidente Ednaldo Rodrigues. Questo quanto scritto da Ronaldo: "Dopo aver dichiarato pubblicamente il mio desiderio di candidarmi alla presidenza della CBF alle prossime elezioni, ritiro ufficialmente la mia candidatura . Se la maggioranza con il potere decisionale capisce che il calcio brasiliano è in buone mani, poco importa cosa penso. Come ho già detto, i miei primi passi sarebbero nella direzione di dare voce e spazio alle società, nonché di ascoltare le federazioni per migliorare le competizioni e lo sviluppo dello sport nei loro stati. Il cambiamento necessario deriverebbe da questo allineamento strategico, con la forza della visione condivisa".

Ronaldo ritira la candidatura per la presidenza della federcalcio brasiliana: il messaggio

Ronaldo continua: "Al mio primo contatto con le 27 affiliate, ho trovato 23 porte chiuse. Le federazioni si sono rifiutate di accogliermi nelle loro case, con l'argomento di soddisfazione dell'attuale gestione e sostegno alla rielezione. Non ho potuto presentare il mio progetto, mostrare le mie idee e farle ascoltare come avrei voluto. Non c'è stata alcuna apertura al dialogo. Lo statuto conferisce alle federazioni il voto di maggior peso e quindi è chiaro che non c'è modo di candidarsi. La maggior parte dei dirigenti statali appoggia il presidente in carica, è un loro diritto e io lo rispetto, indipendentemente dalle mie convinzioni. Ringrazio tutti coloro che hanno mostrato interesse verso la mia iniziativa e continuo a credere che la strada verso l'evoluzione del calcio brasiliano sia innanzitutto il dialogo, la trasparenza e l'unione".