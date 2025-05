Ancelotti si presenta: "La sfida è che il Brasile torni ad essere campione"

La lista dei convocati: ci sono due "italiani"

In occasione della sua presentazione, l'ormai ex tecnico del Real Madrid ha diramato la lista dei convocati per le prossime due gare di qualificazione mondiale, il 5 giugno a Guayaquil contro l'Ecuador e cinque giorni dopo a San Paolo contro il Paraguay.Spicca il ritorno di Neymar, che non indossa la maglia della Seleçao dall'ottobre 2023, quando contro l'Uruguay è iniziato il suo calvario di infortuni, ma si rivede anche Casemiro, fra i pochi a salvarsi nella disastrosa stagione dello United e che Ancelotti ha allenato al Real. Due gli "italiani": l'interista Carlos Augusto e l'atalantino Ederson. Ecco la lista completa: portieri: Alisson (Liverpool), Bento (Al Nassr), Hugo Souza (Corinthians); difensori: Alex Sandro (Flamengo), Lucas Beraldo (Psg), Carlos Augusto (Inter), Danilo (Flamengo), Leo Ortiz (Flamengo), Marquinhos (Psg), Vanderson (Monaco), Wesley (Flamengo); centrocampisti: Andreas Pereira (Fulham), Andrey Santos (Strasburgo), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Ederson (Atalanta), Gerson (Flamengo); attaccanti: Antony (Betis), Estevao (Palmeiras), Gabriel Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (Wolverhampton), Richarlison (Tottenham), Raphinha (Barcellona), Vinicius Jr (Real Madrid).