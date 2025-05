Ancelotti al Maracanã, il saluto di Vinicius Junior e la maglia speciale del Flamengo

Carlo Ancelotti al Maracanà , per la prima volta da commissario tecnico del Brasile . In occasione della partita di Coppa Libertadores tra il Flamengo e il Deportivo Táchira, il neo ct della Seleçao ha avuto modo di incontrare Vinicius Junior , allenato per anni al Real Madrid . Abbracci e sorrisi con la stella verdeoro, fino all' omaggio del direttore generale della squadra di Rio.

Ancelotti al Maracanà da ct del Brasile: il saluto con Vinicius e l'omaggio del Flamengo

Ospite della tribuna Vip del Maracanà, Carlo Ancelotti ha assistito alla sfida di Coppa Libertadores tra Flamengo e Deportivo Táchira, vinta dai padroni di casa grazie al gol di Léo Pereira, che ha consegnato ai rossoneri il pass per il turno successivo. Riflettori puntati sul nuovo ct del Brasile, che ha rivisto anche il brasiliano Vinicius Junior, alle sue dipendenze tra le fila dei Blancos fino a pochi giorni fa. I due, chiaramente, si ritroveranno anche in nazionale, in occasione delle qualificazioni al prossimo Mondiale. Per il Flamengo, è stata l'occasione per regalare ad Ancelotti una maglia del club di Rio de Janeiro, con il numero 10 e il nome dell'allenatore italiano. A consegnare la maglia il direttore-generale della società, José Boto, che ha accolto nel migliore dei modi uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio mondiale.