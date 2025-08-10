Palmeiras shock: "Attacco terroristico al nostro centro sportivo". Il club pubblica i video sui social

La denuncia del Palmeiras: "Attacco terroristico al nostro centro sportivo"

"La scorsa notte - denuncia oggi (10 agosto) sui social il 'Verdao' con tanto di filmati - dei vandali hanno attaccato codardamente l'accademia di calcio del Palmeiras, mettendo a rischio l'incolumità fisica degli atleti e degli altri collaboratori del club che si trovavano sul posto in ritiro". Petardi e fuochi d'artificio sono stati lanciati contro il centro di allenamento della società in un attacco "simile a quello avvenuto nell'ottobre 2024, quando delinquenti già identificati dalla polizia assassinarono un tifoso del Cruzeiro". Il Palmeiras ha garantito che "non si lascerà intimidire dagli atti violenti di un gruppo di criminali e andrà fino in fondo affinché i responsabili siano puniti con il massimo rigore della legge".

Le immagini di videosorveglianza consegnate alla polizia

Il club di San Paolo ha aggiunto che le immagini di videosorveglianza, che mostrano l'arrivo e la fuga degli autori dell'attacco, così come il momento in cui vengono lanciati oggetti all'interno del centro di allenamento, sono state consegnate alla polizia civile. "Non tollereremo che il calcio si trasformi in un ambiente sempre più tossico, in cui la pace sia costantemente a rischio", si legge nella nota del 'Verdao' che critica anche "la complicità di vari organi di stampa che, dalla vigilia dell'ultimo derby, hanno dato visibilità - spesso senza alcun senso critico - a minacce provenienti da individui violenti che cercano di imporsi con la paura".